الأحد 08 سبتمبر 2019 الموافق 09 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بالفيديو.. طفل أمريكى يصارع أسد جبلى

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:12 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
خاض طفل أمريكي، مواجهة مصيرية، مع أسد جبلي، واستطاع الانتصار فيها مستخدمًا عصى، كان يمسك بها.

وتعرض الطفل بايك كارلسون، 8 سنوات، لهجوم الأسد، عندما كان يلعب مع شقيقه الأكبر جيج، في حديقة منزلهما، بمقاطعة بيلي في ولاية كولورادو الأمريكية.

ويقول والد الطفل، الذي نجى من الموت بأعجوبة، إن الأسد سحبه من رأسه تحت شجرة، بينما كان يحاول الاستغاثة، بصرخات عالية، استجاب لها والده الذي خرج بسكين في محاولة لإنقاذ ابنه.

وقال والد الطفل لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "كان الأسد يمسك ابني بفمه، عندما وصلت له، فاندفعت لانقاذه، وكنت أعلم أنه يمكن أن يقتلني.

وتابع: "لم أكن أخشى ما سيحدث، لأن أهم شيء كان إنقاذ طفلي من الموت"، مشيرًا إلى أن الابن بايك بشجاعة تخويف الأسد وقتاله باستخدام السلاح الوحيد الذي كان في يديه وقتها وهو عصا".

وبعد فرار الأسد، كان طفلي قد أصيب في إحدى عينيه، وقال الأب إن ابنه كان مغطى بالدم، وإنه أصيب في أماكن كثيرة في الوجه والرأس بفعل أنياب الأسد.

ولفت والد الطفل إلى أن فروة رأسه تمزقت في عدة مناطق، بينما يقول أطباء إن الطفل خضع لعمليتين جراحيتين، ويحتاج إلى عملية ثالثة لجفنه، وتوقعوا تعافيه قريبًا.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

صراع جديد يشتعل بين "صلاح" و"مانى"

منذ حوالي 9 ساعات

"90 دقيقة" يكشف دور الأردني "هاني دنديس" في الحرب على الناشرين المصريين

منذ حوالي 19 ساعة

براءة "بديع" وآخرين من قتل شخص في "اقتحام الحدود"

منذ يوم

فندق الميراج بالساحل الشمالى يخرق القانون ويعتدى على حرمة الشاطئ

ads

الصور

image description

مباراة منتخب مصر الأوليمبى والسعودية الودية

image description

بالصور .. كلبش 3 ولمس أكتاف وبركة تحصد جوائز قومي حقوق الإنسان

image description

عزاء والد الشاعر تامر حسين

image description

مصطفى حجاج وكريم محسن وساندى بحفل نادى حلوان

image description

"مستقبل وطن" بالسويس يواصل معرض المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة (صور)

الأكثر قراءة

«وصلة هزار» تنتهي بقتل الزوج في العمرانية

ماذا قال أحمد موسى عن وفاة عبدالله مرسي؟

بالصور.. حكيم يتعرض لحادث مروع

"بسبب تشابه أسماء".. كيف اكتشفت النيابة خيانة محمد مرسي بالصدفة؟

أيام زمان

مشهد أصر أحمد زكي على تمثيله فنسيه فريق العمل داخل ثلاجة الموتى

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فؤاد المهندس

تعرف على قصة سناء جميل مع "مجنون" هرب من الخانكة

الصحة

الصداع النصفى يهدد النساء بالإصابة بالخرف

دراسة جديدة تكشف علاقة الصداع بالخرف

العلماء يوجهون كريات الدم الحمراء بأشعة الليزر

اكتشاف التأثير السلبي للتدخين على النوم

الرئيس نيوز

عزل وزير.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

أحمد موسى يتوعد الإخوان بمفاجأة مدوية خلال ساعات

طوارئ في أسوان بعد اكتشاف 7 حالات إصابة بـ"الملاريا"

بالصور: استخراج "ملاعق وشِوك" من أمعاء مريض في المنصورة

منوعات

بالفيديو.. مشاهد مرعبة للإعصار "دوريان"

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 خلال ساعات

إلغاء رحلات جوية فى اليابان مع اقتراب إعصار فاكساى

بالفيديو.. طفل أمريكى يصارع أسد جبلى

كشكول

انتهاء التنسيق الأثنين.. طلاب الأزهر يشتكون من تأخر الحصول على شهادة الثانوية

النزول بتنسيق التعليم الفني 10 درجات بالغربية

تعرف على الامتحانات الشفوية لطلاب الدراسات العليا بالأزهر لعام 2020

تعرف على شروط القبول بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر

إسلام سياسي

جبهة مورو "المسلحة" تبدأ بتسريح مقاتليها فى الفلبين

الشرطة العراقية: سقوط جرحى بانفجارعبوة ناسفة وسط بغداد

الجيش الوطني الليبي: تدمير آليات لميليشا الوفاق في طرابلس

وكالة الأنباء سعودية: قطر تحتضن الإخوان وداعش


زيت وسكر

ماذا قال الرئيس عن مشروعات الصرف الصحى بالصعيد؟

سيارات متنقلة لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

استغاثة جماعية لمعلمات الأقصر ضد قرار مد الإنتداب

اكتشاف طبي جديد حيرجعك شباب.. التفاصيل!

مقالات الرأي
ماجد حبته
شهيد الـ«Cialis» والمخدرات!
د. منى حلمى
الأشياء المشتركة بين ممارسة «الكتابة» وممارسة «الحب»
بسنت حسن
سقوط الاتحاد السوفيتي
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
المزيد

الثقافة

ختام مبهر لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية (صور)

ختام مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية

"عاصفة في الجنة".. ترجمة جديدة لـ"ستيفان زفايغ" عن دار تبارك

"الإرهاب الجديد".. كتاب جديد عن دار النخبة لخالد كاظم أبو دوح

صفحتنا ع الفيس بوك