رئيس فنلندا يرحب بتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

رحب الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، أمس السبت، بتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.



وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهر أمس السبت، قال نينيستو: "إن التبادل هو الخطوة الأول إلى الأمام".



ولفت إلى أنه ما يزال يتعين القيام بالكثير من الخطوات اللازمة لتنفيذ اتفاقات مينسك، ووصف الحوار بين روسيا وأوكرانيا بأنه ضروري.



ويسافر نينيستو إلى أوكرانيا في زيارة رسمية الأسبوع المقبل.



وأجرت أوكرانيا وروسيا تبادلًا للمحتجزين أمس السبت في خطوة نحو تخفيف حدة التوترات في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا وإذابة الجليد عن العلاقات الثنائية.



وجلبت طائرات من البلدين السجناء المفرج عنهم إلى موسكو وكييف على التوالي، وفي ترتيب 35 مقابل 35، تسلمت أوكرانيا 24 بحارًا، ومخرج الأفلام أوليج سينتسوف والصحفي رومان سوشينكو و9 آخرين.