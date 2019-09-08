مسؤول يابانى يلوم كوريا الجنوبية على توتر علاقتها مع بلاده

ألقى أمين مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، باللائمة على كوريا الجنوبية، وذلك كنتيجة في توتر العلاقات مع بلاده قائلًا: "كوريا الجنوبية مسؤولة عن تدهور العلاقات مع اليابان".



وقال أمين مجلس الوزراء الياباني، في تصريحات لبرنامج بتلفزيون أساهي، اليوم الأحد، متسائلًا: "لماذا توترت العلاقة بين اليابان وكوريا الجنوبية إلى هذه الدرجة؟" وأجاب علي سؤال قائلًا: "أعتقد أن هذا كله خطأ كوريا الجنوبية".



فيما نقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن يوشيهيدي سوجا قوله: "إن لب المشكلة يكمن في أن كوريا الجنوبية فشلت في الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في عام 1965 التي بموجبها تم تطبيع العلاقات بين البلدين".