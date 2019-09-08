مسؤول يابانى يلوم كوريا الجنوبية على توتر علاقتها مع بلاده
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:08 ص
وكالاتطباعة
ألقى أمين مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، باللائمة على كوريا الجنوبية، وذلك كنتيجة في توتر العلاقات مع بلاده قائلًا: "كوريا الجنوبية مسؤولة عن تدهور العلاقات مع اليابان".
وقال أمين مجلس الوزراء الياباني، في تصريحات لبرنامج بتلفزيون أساهي، اليوم الأحد، متسائلًا: "لماذا توترت العلاقة بين اليابان وكوريا الجنوبية إلى هذه الدرجة؟" وأجاب علي سؤال قائلًا: "أعتقد أن هذا كله خطأ كوريا الجنوبية".
فيما نقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن يوشيهيدي سوجا قوله: "إن لب المشكلة يكمن في أن كوريا الجنوبية فشلت في الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في عام 1965 التي بموجبها تم تطبيع العلاقات بين البلدين".
وقال أمين مجلس الوزراء الياباني، في تصريحات لبرنامج بتلفزيون أساهي، اليوم الأحد، متسائلًا: "لماذا توترت العلاقة بين اليابان وكوريا الجنوبية إلى هذه الدرجة؟" وأجاب علي سؤال قائلًا: "أعتقد أن هذا كله خطأ كوريا الجنوبية".
فيما نقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن يوشيهيدي سوجا قوله: "إن لب المشكلة يكمن في أن كوريا الجنوبية فشلت في الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في عام 1965 التي بموجبها تم تطبيع العلاقات بين البلدين".