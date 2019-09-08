زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب الصين

هز زلزال قوته 5.4 درجة محافظة وييوان بمدينة نيجيانج في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين في الساعة 6:42 من صباح اليوم الأحد، وفقًا لما ذكره مركز شبكات الزلازل الصيني في نبأ عاجل.



وكان مركز الزلزال على عمق 10 كم، وتم رصده عند التقاء خط عرض 29.55 درجة شمالًا، وخط طول 104.79 درجة شرقًا، وفقًا لما ذكر المركز في بيان.