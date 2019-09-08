حبس رجل بتهم تتعلق بالإرهاب فى لندن

مثل رجل يبلغ من العمر 21 عامًا من شمال انجلترا أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن، أمس السبت؛ وذلك بسبب اتهامه بتهم تتعلق بالإرهاب عقب تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب في العاصمة البريطانية لندن.



واتُهم أنور درويش من ميدلسبرة في المحكمة بتهمة صنع أو حيازة متفجرات في ظروف مشبوهة.



وقد تم بالفعل اتهام البالغ من العمر 21 عامًا بسبع تهم، تتضمن حيازة مستندات أو سجلات من المحتمل أن تكون مفيدة لشخص يقوم بإعداد أو ارتكاب عمل إرهابي بعد اعتقاله في شمال لندن يوم السبت الموافق 31 أغسطس.



وسيمثل درويش المرة القادمة أمام محكمة أولد بايلي بلندن في 4 أكتوبر القادم.