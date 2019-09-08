الأمم المتحدة: مكافحة التصحر الطريق لإنقاذ الكوكب وتعزيز الاقتصاد

قال الرئيس التنفيذي للأمم المتحدة المعني بمكافحة التصحر، إن الاستثمار في إصلاح الأراضي لا يساعد في الحفاظ على صحة كوكبنا فحسب، بل سيكون أيضًا نقطة الانطلاق لحل أكبر قضايا العصر.

وأضاف إبراهيم ثياو، الرئيس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، للحضور في مؤتمر الأطراف في نيودلهي:"يجب أن نستثمر في استعادة الأراضي كوسيلة لتحسين سبل العيش، والحد من مواطن الضعف التي تسهم في تغير المناخ، ومن المخاطر التي تهدد الاقتصاد".



وذكَّر "ثياو"، في تصريحاته الأخيرة بأن "الأرض توفر لنا 99.7 % من طعامنا، كما أنها توفر لنا مياه الشرب، ونوعية المياه التي نحصل عليها تأتي من الأرض" محذرًا من أن "هذا المورد الثمين في خطر شديد".



وتستضيف الدورة الـ14 لمؤتمر الأطراف التي تستمر حتى 13 سبتمبر، ممثلين رفيعي المستوى من الوزراء والعلماء وممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني من 196 دولة، على أمل الاتفاق على إجراءات جديدة لتعزيز خصوبة الأراضي.