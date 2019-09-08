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عالم

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: على جميع الأطراف فى ليبيا وقف القتال

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:38 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة " فاسيلي نيبينزيا"، إن مجلس الأمن يدعو بالإجماع للالتزام الصارم بحظر إمدادات الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأكد " نيبينزيا "، في تصريح أدلى به للصحفيين، عقب اجتماع لمجلس الأمن بشأن ليبيا: أن مجلس الأمن أظهر إجماعًا، وأن الجميع متفقون على أن النزاع في ليبيا لا يمكن حله عسكريًا، وينبغي على جميع الأطراف وقف الأعمال القتالية وإعلان وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأضاف " نيبنزيا " بأن روسيا تعتقد أن هناك حاجة ملحة للامتثال لحظر إمدادات الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

وتابع " نيبينزيا ": "موقفنا الرسمي واضح، يجب الالتزام الكامل بحظر إمدادات الأسلحة من قبل جميع الأطراف بما في ذلك الأطراف الخارجية".

كما أشار إلى أن أعضاء مجلس الأمن قد قيموا بشكل إيجابي مقترحات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بما في ذلك توسيع تفويض بعثة الأمم المتحدة في هذا البلد.

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