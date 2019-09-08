الأهلى يصدر قرارات جديدة بشأن استخدام الأعضاء مواقع التواصل

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد اجتماعه مع رئيس النادي محمود الخطيب، منع أعضاء مجلس الإدارة من تناول أخبار النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.



وحظر الأهلى، على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي، تناول أخبار النادي على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو آراء الجماهير بأي صورة من الصور، وكذا حظر نشر أخبار أو صور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شئونه، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في حق المخالف، على أن يعد هذا القرار من القرارات التي تصدر في المسائل التي لم تتعرض لها لائحة النظام الأساسي ويأخذ حكمها، وذلك عملا بالمادة 9 من اللائحة.