الإحصاء: 950 مليون دولار واردات المصريين من اللحوم خلال 6 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات المصريين من اللحوم ارتفعت لما يقارب المليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 لتسجل 950.4 مليون دولار، مقابل 748.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة بلغت قيمتها 201.4 مليون دولار خلال عام.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن واردات اللحوم الحية تراجعت إلى 65.5 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو من عام 2019 مقابل 77.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 12.4 مليون دولار خلال عام.



يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم قدرت بحوالي 38.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 38.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.