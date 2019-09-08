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نتنياهو: سنرد على أى محاولة للاعتداء من قطاع غزة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:48 ص
جريدة الدستور
وكالات
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هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (السبت)، بالرد على أي محاولة للاعتداء من قطاع غزة بشكل حازم.

وقال نتنياهو خلال إطلاعه على مجريات الأوضاع على حدود غزة اليوم بصفته وزيرا للدفاع، إننا "نرد وسنرد على أي محاولة للاعتداء على مواطنينا وجنودنا بشكل حازم".

وحمل نتنياهو بحسب ما نشرته صفحته على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك)، "حماس المسؤولية على كل عدوان ينطلق من قطاع غزة".

وحسب البيان، فإن نتنياهو أعطى الأوامر حول الإجراءات التي يجب القيام بها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل ساعات، أن طائرة مسيرة انطلقت من القطاع ألقت عبوة ناسفة على قوة تابعة له قرب السياج الفاصل جنوبه ومن ثم عادت إليه فورا دون وقوع إصابات في صفوفها عدا عن تضرر مركبة عسكرية بشكل طفيف.

وعلى إثر ذلك أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذيفة تبعها صاروخ من طائرة بدون طيار تجاه "نقطة رصد" تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، شرق رفح جنوب القطاع دون وقوع إصابات.

في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف الخليلة التي أطلقت الطائرة المسيرة.

وكان مسلحون فلسطينيون أطلقوا الليلة الماضية 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات، فيما ردت إسرائيل بقصف مواقع تدريب ونقاط رصد لحركة حماس في مناطق متفرقة من القطاع دون وقوع إصابات بشرية عدا عن أضرار مادية.

وجاءت التطورات في أعقاب مقتل فلسطينيين اثنين أمس الجمعة وأصيب العشرات، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق القطاع ضمن "مسيرات العودة" الشعبية في جمعتها الـ 73.

وحملت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إسرائيل المسئولية الكاملة عن "تغولها" بحق المتظاهرين السلميين وتوعدت بالرد على قتل الاثنين.

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