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عالم

وزير: قبرص لن تبدى أى تسامح مطلقا إزاء العنصرية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:48 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال وزير التعليم القبرصي كوستاس تشامبوريس، إنه لن يكون هناك أي تسامح مع العنصرية بعد طرد تلميذة مسلمة من المدرسة لارتدائها الحجاب.

ولفت الوزير إلى أن التحقيق في تصرف مدير المدرسة سيكون جاهزا يوم الاثنين. وإذا ثبت سوء السلوك فسيتم معاقبته.

وتسبب الحادث، الذي وقع في بداية العام الدراسي الجديد يوم الجمعة، عندما حضر التلاميذ إلى فصولهم الدراسية للمرة الأولى، في غضب شعبي حول سلوك مدير المدرسة.

وتم اصطحاب التلميذة، التي جاءت من سوريا، خارج المدرسة بناء على تعليمات المدير. لقد أتت من سوريا وتعيش في قبرص مع أسرتها على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقال الوزير إن "وزارة التعليم لن تبدي أي تسامح مع السلوكيات العنصرية وكراهية الأجانب".

وأضاف أنه سيتصل بأسرة التلميذة خلال اليوم للاعتذار عن تصرف مدير المدرسة.

ويوجد في قبرص عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين، معظمهم من سوريا التي مزقتها الحرب. وهم يشكلون حوالي 4 في المائة من أقل من مليون نسمة في الجزيرة الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط. وتضم بعض المدارس بالمناطق التي بها عدد كبير من اللاجئين نسبة كبيرة جدا من الطلاب الأجانب.

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