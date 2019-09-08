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رياضة

مباراة الزمالك ضد بيراميدز.. الموعد والقنوات الناقلة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:59 ص
جريدة الدستور
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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، المواجهة المرتقبة بين الثنائي التي ينتظرها جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الأحد، مع إبراز القنوات الناقلة، وأسعار التذاكر وطريق الزمالك وبيراميدز إلى اللقب.

من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة بين الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد القادم 8 سبتمبر 2019 ميلاديا، 9 محرم 1441 هجريا، وسيستضيف اللقاء استاد برج العرب بالإسكندرية بعدما تم إخطار الفريقين بنقل المباراة من استاد الإسكندرية إلى استاد برج العرب في الأيام القليلة التي تسبق المباراة.

سيذاع نهائي كأس مصر 2019 بين الزمالك وبيراميدز على قنوات الدوري المصري الثلاث، دي إم سي سبورت، أون سبورت والنيل الرياضية.

سيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع بث مباشر ولحظة بلحظة للقاء، وسيقوم هذا البث بتغطية جميع أحداث المباراة وكواليسها، وسيبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

أسعار تذاكر نهائي كأس مصر 2019
تم الموافقة على الحضور الجماهيري في مباراة نهائي كأس مصر 2019 التي تجمع بين الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد 8 سبتمبر القادم، وعلى الرغم من عدم اتخاذ قرار تحديد عدد الجماهير المسموح بدخولها إلا أن الاتحاد المصري قد حدد أسعار تذاكر المباراة والتي جاءت بسعر 75 جنيهاً لكلً من الدرجة الثانية والثالثة لتصبح درجة موحدة مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية.

بينما تم تحديد سعر تذكرة الدرجة الأولى لتكون ب300 جنيه مصري، في حين طرح تذكرة المقصورة الرئيسية بسعر 750 جنيهًا.

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