سوريا تحرز 3 فضيات و4 برونزيات فى التايكوندو ببطولة بيروت الدولية

حقق منتخب سوريا للتايكوندو (السبت) ثلاث فضيات وأربع برونزيات في اليوم الأول من بطولة بيروت أوبن الدولية المصنفة "جي وان" من الاتحاد العالمي للتايكوندو لفئات الأشبال والشبلات والناشئين والناشئات، بحسب الاعلام الرسمي السوري.



وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الفضية الأولى جاءت عبر نبال الدواليبي بفوزها على لاعبة لبنان في دور الثمانية وعلى لاعبة فنزويلا في دور الأربعة وخسارتها في النهائي مع لاعبة مصر وأحرز الفضية الثانية سامي حسن بفوزه على لاعب لبنان في دور الأربعة وخسارته في النهائي مع لاعب مصر أما الفضية الثالثة فحققها محمد البعلي بعد انسحاب لاعب لبنان في دور الأربعة وخسارته في النهائي مع لاعب لبناني أيضا.



ونال البرونزية الأولى عبد الرحمن الجرايحي بعد تغلبه في دور الـ 32 والـ 16 والـ 8 على لاعبي لبنان على التوالي وخسارته في دور الـ 4 مع لاعب العراق فيما جاءت البرونزية الثانية عبر حمزة سلامة بعد تغلبه في دور الـ 16 والـ 8 على لاعبي لبنان وخسارته في دور الـ 4 مع لاعب مصر.



وحققت جنى صيداوي البرونزية الثالثة بعد تغلبها على لاعبة لبنان في دور الـ 8 وخسارتها في دور الـ 4 مع لاعبة مصر وكانت الرابعة من نصيب روز ابراهيم بعد تغلبها على لاعبة لبنان في دور الـ 8 وخسارتها مع لاعبة لبنان في دور الأربعة.