الجيش الكويتى ينفى وجود أى أزمة مع العراق

نفى الجيش الكويتي مساء "السبت" وجود أي أزمة بين دولة الكويت والعراق تعليقا على تصريحات مزعومة نسبتها بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد الجيش الكويتي في بيان صحفي عمق العلاقات التي وصفها بـ"الودية والمتجذرة" بين البلدين الشقيقين و"استمرار تعاونهما في كافة المجالات لاسيما ما يتعلق منها بالمجال العسكري وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها."



وأشار الجيش الكويتي إلى أنه يحتفظ بحقه القانوني ضد مروجي الأخبار والشائعات غير الصحيحة، التي قال إنها تهدف إلى زرع بذور الفتنة والتفرقة والتشكيك بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.



وكان الجيش الكويتي قد نفى قبل يومين وجود أي توجه لتشكيل لواء من الكويتيين فقط لاستخدامه عند الحاجة.



يشار إلى أن العراق تقدم مؤخرا بشكوى إلى مجلس الأمن اتهم خلالها الكويت بمحاولة تغيير الحدود البحرية من خلال بناء منشأة مرفئية فيما ردت الكويت بالقول إن بناء المنصة البحرية فوق منطقة "فيشت العيج" هو حق سيادي لدولة الكويت في إقليمها وبحرها الاقليمي.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول قوله إن الكويت استمرت بمطالبة العراق بالبدء في مفاوضات لترسيم الحدود البحرية بينهما منذ العام 2005.