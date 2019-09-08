مقتل 4 عراقيين وإصابة 6 آخرين شمالى وشرقى البلاد

قتل 4 عراقيين بينهم ضابط بالجيش العراقي وأصيب 6 آخرون بجروح في حوادث منفصلة "السبت" شمالي وشرقي ووسط البلاد.



وقال الرائد محمود الحمداني من قيادة عمليات نينوى لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن ضابطا بالجيش العراقي برتبة نقيب وجنديا قتلا وأصيب 4 جنود آخرون بجروح بانفجار بيت مفخخ عليهم أثناء محاولتهم إبطال مفعول المتفجرات الموجودة فيه".



وأوضح الحمداني أن المنزل يقع في قرية العدنانية التابعة إداريا لمدينة سنجار غربي محافظة نينوي شمالي العراق، مبينا أن البيت قام بتفخيخه التنظيم المتطرف أثناء سيطرته على المنطقة قبل عدة سنوات، لافتا إلى أن محاولة إبطال مفعول المتفجرات من البيت تأتي من أجل تطهير المنازل في المناطق التي كان التنظيم يحتلها وزرع فيها المتفجرات، لغرض تهيئتها وإعادة سكانها اليها.



وفي محافظة صلاح الدين شمال بغداد قتل أحد عناصر الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة على سيارته جنوبي المحافظة.



وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة صلاح الدين أحد أفراد الحشد الشعبي المنسوب إلى منظمة بدر التي يقودها هادي العامري قتل مساء اليوم بانفجار عبوة ناسفة على سيارته بالقرب من بلدة يثرب جنوبي المحافظة".



وأضاف أن القتيل كان عائدا إلى مقره بعد حضوره مؤتمرا أمنيا للحشد الشعبي عقد في مدينة بلد، موضحا أن قوة مشتركة من الحشد الشعبي وقيادة عمليات سامراء توجهت إلى محل الحادث وشرعت بعملية دهم وتفتيش بحثا عن الفاعلين.



إلى ذلك قال الرائد عيسى أحمد من قيادة عمليات ديالي شرقي العراق إن صاحب مقهى شعبي في قرية المخيسة التابعة لبلدة ابي صيدا (35كم) شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالي قتل بنيران مسلحين مجهولين".



وأضاف المصدر أن فريقا من الشرطة بدأ بإجراءات التحقيق لمعربة أسباب الهجوم والجهة التي نفذته.



من جهة ثانية ذكر مصدر خاص في وزارة الداخلية العراقية لـوكالة أنباء ((شينخوا)) أن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت على الشارع العام في حي الإعلام جنوب غربي بغداد وأدت إلى إصابة اثنين من المدنيين بجروح.



وبذلك يرتفع عدد العبوات التي انفجرت مساء اليوم بالعاصمة بغداد إلى 3 عبوات، وعدد الجرحى إلى 7 جرحى.