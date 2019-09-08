بيرلو: يوفنتوس هو الأفضل للفوز بلقب الكالتشيو

كشف أندريا بيرلو نجم يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق، عن الفريق الذي من المتوقع أن يهدد البيانكونيري هذا الموسم في منافسات الدوري الإيطالي.



وقال بيرلو في تصريحات أبرزتها صحيفة توتو سبورت "يوفنتوس هو المفضل للفوز بلقب الكالتشيو، لكن إنتر ميلان يقترب".



وحول ابتعاد ماريو بالوتيلي عن قائمة إيطاليا، أوضح "انتقاله إلى صفوف بريشيا، يعني أنه يود فعل أشياء جيدة".



وتابع "إذا تمكن بالوتيلي من العودة والبدء من جديد، فكل شيء سيأتي له كنتيجة لجهده حتى المنتخب الإيطالي".



وأتم "العودة إلى المنتخب الإيطالي ستعتمد على بالوتيلي فقط، إذا لم تقدم وتظهر قدراتك على أرض الملعب، فلا يمكنك التفكير في الذهاب لأي مكان".