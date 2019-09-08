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عودة مظاهرات "السترات الصفراء" من جديد بفرنسا

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:47 ص
جريدة الدستور
وكالات
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خرج الآلاف من متظاهري "السترات الصفراء" إلى الشوارع في البلدات والمدن بجميع أنحاء فرنسا، أمس السبت، واشتبكوا مع الشرطة في بعض المناطق، وذلك بعد انخفاض أعداد المظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة، وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وذكرت الشرطة في العاصمة الفرنسية، عبر صفحتها على موقع "تويتر" أنه في باريس، اعتقلت الشرطة 89 شخصًا بشكل مؤقت، كما أصدرت 60 تحذيرًا.

ونقلت قناة "بي إف إم" التلفزيونية، عن رئيس شرطة باريس ديديه لالمان قوله: "إن أكثر من 800 من متظاهري السترات الصفراء تجمعوا في باريس".

وقال لالمان إنه على الرغم من أن نسبة المشاركة كانت منخفضة نسبيًا، إلا أنها أعلى مما كانت عليه خلال الأسابيع الأخيرة، وقال: "إن الاحتجاجات مرت بسلام إلى حد كبير".

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، بدأت حركة " السترات الصفراء" لمعارضة سياسات الحكومة للإصلاح الاقتصادي، ولا سيما الزيادة التي كان مخططًا لها في أسعار الوقود.

وذكرت تقارير وسائل الاعلام، أن ما يصل إلى 3 آلاف شخص تظاهروا أيضًا في مونبلييه بجنوبي فرنسا، ونقلت قناة "بي إف إم" نقلًا عن السلطات المحلية، أن 500 من المتظاهرين ينتمون إلى مجموعة متطرفة يطلق عليها "بلاك بلوك".

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