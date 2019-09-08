الأهلى يشارك بمؤتمر صناعة كرة القدم فى مدريد

وافق مجلس إدارة الأهلي على سفر عضوي المجلس المهندس خالد مرتجي، والمهندس محمد سراج الدين إلى مدريد خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري؛ لحضور مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم، وهو المؤتمر الأهم والأكبر بمشاركة ممثلي صفوة الأندية العالمية في المجالات الإدارية المختلفة.



وقال مجلس الأهلي المصري، حسب بيان رسمي اليوم الأحد، إن الموافقة تمت تلبية لدعوة رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في إسبانيا (لا ليجا)، وحرصًا من المجلس على مشاركة كوادره في مثل هذه المنتديات العالمية للاطلاع على أحدث النظم والتجارب في صناعة كرة القدم.



كما اعتمد المجلس قرارات مجلس الإدارة بالتمرير فيما يتعلق بملف كرة القدم؛ سواء فيما يتعلق بتوجيه الشكر للجهاز الفني السابق، والتعاقد مع

الجهاز الفني الحالي بقيادة السويسري رينيه فايلر.



كما قرر المجلس فرض حظر على تناول جميع العاملين بالنادي بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة ومنظومته الإعلامية لأخبار أو صور أو موضوعات تتعلق بالنادي على وسائل التواصل الاجتماعي.