لو عايز تسافر.. 8 دول عربية وأوروبية الأكثر طلبًا للعمالة المصرية

1.078 مليون تصريح.. هو إجمالي عدد تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج عن طريق وزارة الداخلية ما بين تصريح لأول مرة أو تجديد خلال عام 2018، ورغم تراجع أعدادها مقارنة بالعام السابق عليه بنسبة 7.7%، إلا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رصد عدد من الأسواق العربية والأجنبية الأكثر جذبًا للعمالة المصرية والتي جاءت بالترتيب كما يلي:



احتلت المملكة السعودية، المرتبة الأولي بين دول العالم من حيث عدد تصاريح عمل المصريين بالخارج، بنحو 515 ألف تصريح خلال عام 2018 بينهم 170.8 ألف تصريح صدر لأول مرة، مقابل 344.2 ألف تصريح تم تجديده.



وفي مرتبة لاحقة، حلت الكويت بعدد 230.8 ألف تصريح عمل لمصريين، منهم 132 ألف تصريح تم تجديده و98.7 ألف تصريح صدر لأول مرة خلال عام.



أيضًا حازت الأردن علي نصيب كبير من عدد تصاريح عمل المصريين بحوالي 125.7 ألف تصريح، موزعة بين 40 ألف تصريح لأول مرة و85.6 ألف تصريح تم تجديده.



فيما بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة للمصريين بالإمارات 100.1 ألف تصريح، معظمهم تم تجديدها بعدد 61 ألف تصريح مقابل 39 تصريح صادر للمرة الأولي.



وفي أوروبا جاءت إيطاليا في مرتبة متقدمة بعدد 17.4 ألف تصريح عمل للمصريين، منهم 5.4 ألف تصريح للذكور مقابل 11.9 ألف تصريح للإناث، فيما بلغ عدد تصاريح العمل في قبرص 2612 تصريح، وساحل العاج 1689 تصريح، واليونان 1688 تصريح خلال عام.