مارينا العبيدى تستعد لتقديم "الموضة والجمال" على MBC مصر

تستعد ملكة جمال بغداد ووصيفة دولة العراق مارينا العبيدي لتقديم برنامجها التلفزيوني الأول الذي يحمل اسم "الموضة والجمال"، وسوف يهتم بجميع الأزياء والإطلالات الجديدة التي تخص المرأة.



وقالت مارينا في تصريحات لها اليوم، إنها سوف تتطرق في البرنامج، للحديث عن جمال العقل، وهو الأهم لمن تريد الدخول في مسابقات الجمال المختلفة من حيث الثقافة والذكاء والاهتمام بكل الأمور العامة التي من الممكن أن تسأل لأي متسابقة تريد الدخول في مسابقات الجمال بالوطن العربي.



واختتمت أن البرنامج الذي سيقدم على شاشة MBC مصر مع بداية الفصل الشتوي المقبل، تعاقدت عليه منذ أسابيع وسوف يذاع علي الهواء مباشرة، بينما يتم خلال الفترة الحالية إعداد الديكورات اللازمة للبرنامج.