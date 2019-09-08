الجمعية العمومية للزمالك توافق على ميزانية النادى

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالزمالك، أن من يحق له التصويت 119986، وبلغ عدد الحضور 30832، وقام بالتصويت على نجاح المرشحين للانتخابات التكميلية بالتزكية عدد 30074 عضوا، ووافق على نجاحهم 20560 عضوا، ورفض 9514 عضوا.



وقالت اللجنة في بيان رسمي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إن عدد 29839 عضوا قد صوتوا بالموافقة على ميزانية نادي الزمالك، وأوضحت أن المجلس سيتم تفويضه في مناقشة باقي أعمال اللجنة.



وتشترط لائحة الزمالك المصري تسجيل 7 آلاف و500 عضو لاكتمال الجمعية العمومية للأبيض، وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات التكميلية بعدما فتح الزمالك باب الترشح على أربعة مقاعد.