مدرب المنتخب الأوليمبى المصرى: مكاسب كثيرة بالفوز على السعودية

أكد وائل رياض، المدرب المساعد بالمنتخب الأوليمبي المصري، إن المنتخب حقق مكاسب كثيرة بعد الفوز على نظيره السعودي بنتيجة 1-4 وديا بملعب السويس.



وقال رياض في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد إن البطولة الإفريقية اقترب موعد انطلاقها المؤهلة للأولمبياد طوكيو 2020، ويتم العمل سريعا على تحديد نقاط القوة والضعف داخل صفوف المنتخب خاصة وأن المعسكر الحالي سينتهي بعد مرور ثلاثة أيام.



وأضاف أن المعسكر المقبل للمنتخب الأوليمبي المصري سيقام في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل ثم تنطلق البطولة الإفريقية، وستكون ضربة البداية للفراعنة في البطولة الإفريقية يوم 8 نوفمبر المقبل.



وأوضح أنه في بداية تكوين المنتخب في شهر مارس 2018 تم خوض مباراة ودية أمام المنتخب السعودي في المملكة العربية السعودية وكانت مباراة قوية للغاية.