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رياضة

فلامنجو يعزز صدارته للدورى البرازيلى ويضاعف محنة أفاى

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:16 ص
جريدة الدستور
وكالات
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انفرد فلامنجو بصدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوزه الثمين 3 صفر على مضيفه أفاي مساء السبت في المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.

وشهدت نفس المرحلة مساء السبت أيضا فوز باهيا على مضيفه فاسكو دا جاما 2 صفر وفلوميننسي على مضيفه فورتاليزا 1 صفر وانترناسيونال على ساو باولو بنفس النتيجة وتعادل كورينثيانز باوليستا مع سييارا 2 2.

ولقن فلامنجو مضيفه أفاي درسا قاسيًا وتغلب عليه بثلاثية نظيفة سجلها جابرييل باربوسا وبابلو ماري ورينيير في الدقائق 11 و32 و53 ليرفع رصيده
إلى 39 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام سانتوس شريكه السابق في الصدارة.

وتجمد رصيد أفاي عند عشر نقاط في المركز العشرين الأخير، وانتزع انترناسيونال فوزًا غاليًا ومتأخرًا على ساو باولو بهدف نظيف سجله رافاييل سوبيس من ضربة جزاء في الدقيقة 77 ليرفع رصيده إلى 30 نقطة ويتقدم للمركز السادس بفارق الأهداف فقط أمام باهيا وتجمد رصيد ساو باولو عند 31 نقطة في المركز الرابع حيث مني بالهزيمة الثانية له مقابل تعادل واحد في آخر ثلاث مباريات خاضها الفريق في البطولة.

وفرط كورينثيانز باوليستا في فوز ثمين واستقبلت شباكه هدف التعادل 2 2 مع سييارا في الدقيقة الأخيرة من مباراتهما في افتتاح مباريات المرحلة.

ورفع كورينثيانز باوليستا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف سانتوس انتظارًا لما ستسفر عنه باقي مباريات المرحلة فيما ارتفع رصيد سييارا إلى 21 نقطة حيث حصد النقطة الوحيدة له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى كورينثيانز الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما جواو لوكاس نجم سييارا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 23 والمهاجم المخضرم فاجنر لوف في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، سجل تياجو جالاردو هدفا لسييارا في الدقيقة 59 وشهدت المباراة طرد تياجو ألفيش لاعب سييارا في الدقيقة 85 من اللقاء.

ولكن سييارا نجح بعشرة لاعبين في انتزاع التعادل بهدف سجله ليوناردو كارفالو في الدقيقة الأخيرة ليكون التعادل الخامس لكورينثيانز مقابل خمسة انتصارات في آخر عشر مباريات خاضها بالبطولة.

وتغلب باهيا على مضيفه فاسكو دا جاما بهدفين نظيفين سجلهما سيفيرينو كليمينتينو وجيلبرتو أوليفيرا سوزا في الدقيقتين 56 و61 ليرفع رصيده إلى 30 نقطة بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي وهو الرابع له مقابل أربعة تعادلات في آخر ثماني مباريات خاضها بالبطولة.

وتجمد رصيد فاسكو دا جاما عند 20 نقطة بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وهي الثالثة له في آخر أربع مباريات خاضها بالبطولة.

وانتزع فلوميننسي فوزا غاليًا ومتأخرًا على مضيفه فورتاليزا بالهدف الذي سجله جواو بدرو في الدقيقة 86 ليرفع رصيده إلى 15 نقطة حيث حقق الفوز
بعد ثلاث هزائم متتالية في المسابقة.

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