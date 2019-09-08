صور.. بسمة وبسنت شوقى تتألقان فى مهرجان تورنتو السينمائى
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:51 ص
حسين الجنديطباعة
حضرت الفنانة بسنت شوقي، عرض فيلمها الخاص "بعلم الوصول"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائى الدولى لعام 2019، الذى تستمر فعالياته منذ 5 وحتى 15 سبتمبر الجاري.
وتألقت بسنت بفستان من اللون الأسود، وظهرت بصحبة الفنانة بسمة التي تشاركها في بطولة الفيلم، وأيضًا المخرج هشام صقر، حيث التقطوا الصور عقب عرض الفيلم بالمهرجان.
ووجهت بسمة الشكر لمصممة الأزياء سارة أنسي والاستايلست خالد عزام، حيث تألقت بجمبسوت ذو أكمام طويلة واسعة، من اللون الأزرق.
"بعلم الوصول" هو رابع تجربة سينمائية لـ"بسنت"، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى بإحدى المناطق الشعبية، حيث تجسد "بسنت" شخصية "منى" جارة وصديقة البطلة، وهى فتاة عفوية تعمل فى محل لبيع الهواتف المحمولة، ووالدها كبير فى السن، تقف بجوار صديقتها "هالة" فى عدد من المواقف، ونظرا للظروف المادية الصعبة التي تعاند منها تتزوج فى السر، وتتصاعد الأحداث وتنكشف علاقة الزواج.
يشارك في بطولة الفيلم بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان ولبنى ونس ورفل عبد القادر، وهو من إنتاج شركتا "فيلم كلينك" لمحمد حفظي و"White Feather" لهشام صقر.
وتألقت بسنت بفستان من اللون الأسود، وظهرت بصحبة الفنانة بسمة التي تشاركها في بطولة الفيلم، وأيضًا المخرج هشام صقر، حيث التقطوا الصور عقب عرض الفيلم بالمهرجان.
ووجهت بسمة الشكر لمصممة الأزياء سارة أنسي والاستايلست خالد عزام، حيث تألقت بجمبسوت ذو أكمام طويلة واسعة، من اللون الأزرق.
"بعلم الوصول" هو رابع تجربة سينمائية لـ"بسنت"، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى بإحدى المناطق الشعبية، حيث تجسد "بسنت" شخصية "منى" جارة وصديقة البطلة، وهى فتاة عفوية تعمل فى محل لبيع الهواتف المحمولة، ووالدها كبير فى السن، تقف بجوار صديقتها "هالة" فى عدد من المواقف، ونظرا للظروف المادية الصعبة التي تعاند منها تتزوج فى السر، وتتصاعد الأحداث وتنكشف علاقة الزواج.
يشارك في بطولة الفيلم بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان ولبنى ونس ورفل عبد القادر، وهو من إنتاج شركتا "فيلم كلينك" لمحمد حفظي و"White Feather" لهشام صقر.