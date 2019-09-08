صور.. بسمة وبسنت شوقى تتألقان فى مهرجان تورنتو السينمائى

حضرت الفنانة بسنت شوقي، عرض فيلمها الخاص "بعلم الوصول"، وذلك ضمن فعاليات‎ ‎مهرجان تورنتو السينمائى الدولى لعام ‏‏2019، الذى تستمر فعالياته منذ 5 وحتى 15 سبتمبر الجاري.‏



وتألقت بسنت بفستان من اللون الأسود، وظهرت بصحبة الفنانة بسمة التي تشاركها في بطولة الفيلم، وأيضًا المخرج هشام ‏صقر، حيث ‏التقطوا الصور عقب عرض الفيلم بالمهرجان.‏



ووجهت بسمة الشكر لمصممة الأزياء سارة أنسي والاستايلست خالد عزام، حيث تألقت بجمبسوت ذو أكمام طويلة واسعة، من اللون الأزرق.



‎"‎بعلم الوصول" هو رابع تجربة سينمائية لـ"بسنت"، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى بإحدى المناطق الشعبية، حيث تجسد ‏‏"بسنت" ‏شخصية "منى" جارة وصديقة البطلة، وهى فتاة عفوية تعمل فى محل لبيع الهواتف المحمولة، ووالدها كبير فى السن، تقف ‏بجوار ‏صديقتها "هالة" فى عدد من المواقف، ونظرا للظروف المادية الصعبة التي تعاند منها تتزوج فى السر، وتتصاعد الأحداث ‏وتنكشف ‏علاقة الزواج‎.‎



يشارك في بطولة الفيلم بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان ولبنى ونس ورفل عبد القادر، وهو من إنتاج شركتا "فيلم كلينك" ‏لمحمد ‏حفظي و‎"White Feather"‎ لهشام صقر‎.