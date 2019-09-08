ترودو يهنئ أندريسكو ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

هنأ رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اللاعبة الشابة بيانكا أندريسكو لفوزها ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس.



وأصبحت المراهقة الكندية 19 عاما أول لاعبة كندية تفوز ببطولة تنس كبرى "جراند سلام" في التاريخ بعد أن هزمت أسطورة التنس الأمريكية، سيرينا وليامز، بمجموعتين دون رد جاءت نتيجتهما 63 و75 على ملعب آرثر آش الشهير بمدينة نيويورك.



وغرد رئيس الوزراء الكندية مهنئا بيانكا ابنة مدينة ميسيساجا قائلا "تهانينا بيانكا أندريسكو لقد صنعت التاريخ وجعلت كل البلاد فخورة للغاية."



وكانت لاعبة التنس أندريسكو على قدر الصراع القوي مع سيرينا ونجت من انتفاضة مذهلة من اللاعبة الأمريكية المخضرمة في المجموعة الثانية قبل أن تفوز بالمباراة.



وألقت اللاعبة البالغ عمرها 19 عاما مضربها وسقطت أرضًا بعد ضربة ناجحة أنهت المباراة في استاد آرثر آش، وأصبحت أدريكسو أول كندية تفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى في حقبة الاحتراف.



وأوقفت أندريسكو محاولة سيرينا لحصد لقبها 24 في البطولات الأربع الكبرى ومعادلة الرقم القياسي.