هند صبرى تخطف الأضواء فى ختام مهرجان فينسيا السينمائى (صور)

تألقت النجمة هند صبري، في حفل ختام مهرجان فينسيا السينمائي الدولي برداء أسود اللون من تصميم azzisndosta، وستايلست ياسمين عيسى، وحذاء من aquazzura وحقيبة لـrogerviver، وصفف شعرها شارلوت بريفيل وجيوفاني فينتورا لصالح أراماني بيوتي ومجوهرات من نادين للمجوهرات وساعة من ماركة I watchesarabia.



وخطفت هند الأضواء بإطلالات مميزة، وخاصة أنها تشارك ضمن لجنة تحكيم أفلام العمل الأول في المهرجان والتي منحتها جائزتها للفيلم السوداني "ستموت في العشرين".



وفازت صبري بجائزة مؤسسة الصحفيات الإيطاليات وتسلمتها في حفل كبير.



على صعيد آخر تسافر النجمة هند صبري اليوم الأحد ٨ أغسطس من فينسيا الإيطالية إلى مدينة تورنتو الكندية لحضور العرض العالمي الأول لفيلمها التونسي نورا تحلم والذي سيتم عرضه يوم الاثنين ٩ من سبتمبر الجاري.



الفيلم يشارك في الاختيار الرسمي لقسم استكشاف في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي يعتبر ضمن أهم خمسة مهرجانات في العالم حاليا.



ويشارك هند في حضور العرض العالمي الأول للفيلم كل من مخرجته هند بن جمعة ومنتجيه عماد مرزوق واكلكتيك وفرانسوا دارتمار والفنان لطفي العبدلي.



وسيقام العرض الثاني للفيلم يوم ١١ من سبتمبر الجاري.



نورا تحلم من إخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها وهو فيلم روائي طويل من بطولة هند صبري ولطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف. "ومن إنتاج شركة بروباغندا -عماد مرزوق.



وتلعب هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها لأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.



على صعيد أخر يواصل فيلمي الممر والفيل الأزرق تحقيق نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا خصوصا مع تجاوز الممر لحاجز الـ٧٥ مليون جنيه إيرادات منذ عرضه وتحقيق الفيل الأزرق ٢ الإيرادات تجاوزت الـ٩٠ مليون جنيه في رقم غير مسبوق في تاريخ السينما العربية والمصرية.