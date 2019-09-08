حبيب يسحق بوارييه ويحرز اللقب الموحد فى الفنون القتالية المختلطة

أحرز حبيب نورمحمدوف اللقب الموحد للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة بعدما تفوق تماما على البطل المؤقت داستن بوارييه في أبوظبي السبت.



وانقض حبيب على ظهر منافسه بوارييه قبل أن يجبره على الهزيمة في الجولة الثالثة ليحقق البطل صاحب الرصيد المذهل فوزه 28 على التوالي ودون أي هزيمة.



وهيمن حبيب على النزال ولم يحصل بوارييه سوى على فرصة واحدة للتفوق في الجولة الثانية قبل أن يستعيد البطل عافيته سريعا. وتم توحيد هذا اللقب مع لقبين آخرين في الوزن الخفيف. وكان بوارييه قد أصبح البطل المؤقت في أبريل الماضي بسبب معاناة حبيب من الإيقاف.



ويمثل النزال عودة حبيب إلى حلبة الفنون القتالية المختلطة بعد تنفيذ عقوبة الإيقاف بسبب اشتراكه في شجار في أكتوبر عقب النزال ضد كونور مكجريجور.