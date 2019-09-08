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عالم

ترامب يلغى مفاوضات السلام مع طالبان

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:43 ص
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء مفاوضات السلام مع زعماء طالبان، وذلك بعد اعترافهم بشن هجوم كابول، مما أسفر عن قتل جندي أمريكي و11 شخصا آخرين.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات على "تويتر"، اليوم الأحد قال فيها: "إذا لم يكن باستطاعتهم الاتفاق على وقف لإطلاق النار خلال محادثات السلام تلك المهمة جدا بل ويقتلون 12 شخصا بريئا فحينئذ ربما ليس لديهم القوة للتفاوض على اتفاق مجد بأي حال"، مؤكدًا إنه لا يعتزم لقاء زعماء طالبان يوم الأحد.

وكان كشف مسؤولون إن جرارا زراعيا ملغوما فجرته حركة طالبان في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، بقرب مجمع سكني تستخدمه منظمات دولية في العاصمة الأفغانية، كابول أدي إلي قتل 16 شخصا على الأقل وأصاب 119 آخرين.

ووقع التفجير أثناء إجراء زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان مقابلة تلفزيونية لشرح الخطوط العريضة لمسودة اتفاق مع الحركة المتمردة.

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