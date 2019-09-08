تنفيذ 1700 حكم قضائى فى حملة أمنية بالمنيا

نجحت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا، في ضبط 1700 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية مختلفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لتنفيذ الأحكام الصادرة عليهم.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بنجاح وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة التسع تحت إشراف العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في ضبط متهمين هاربين من أحكام قضائية مختلفة من بينها أحكام جنائية وآخرى حبس جزئي ومستأنف.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عليهم وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.