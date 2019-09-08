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لايف ستايل

فساتين من دور أزياء مختلفة لخريف 2020 فى أسبوع الموضة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:12 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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عند حلول فصل الخريف، تبرز تصميمات وأزياء مختلفة، تناسب إطلالات المرأة وترضي كل الأذواق، وخاصة فيما يتعلق بتصميمات الفساتين، حيث قدمت العديد من دور الأزياء خلال أسبوع الخياطة الراقية بنيويورك قصات وموديلات متنوعة لتوفر الأناقة والحيوية والرقي في مختلف الإطلالات لموسم خريف عام 2020.

- ارماني:
قدمت دار الأزياء الإيطالية "أرماني" لخريف 2020 فستان أسود طويل بقصة الكلوش والأكتاف المكشوفة والمميزة بقماشها المخمل الناعم مع التقليمات الأفقية الفضية البراقة.

- كارولينا هيريرا:
قدمت دار أزياء "كارولينا هيريرا" فستان باللون الأصفر طويل ومنسدل بسلاسة مع الجسم ليمنحه حرية وراحة أكبر في التحرك مع الكشكاش التي تزين الأكمام.

- ايترو:
قدمت دار الأزياء "ايترو" فستان طويل بقصة مستقيمة مع النقوشات الملونة التي تغطيه بشكل شبه كامل لإطلالة أكثر حيوية.

- جيني:
قدمت دار أزياء "جيني" فستان انيق وناعم في الوقت عينه يعتبر من التصميمات الرائجة في خريف 2020، من الستان اللماع باللون الاحمر الناري وبقصة مستقيمة وأكمام واسعة.

- كينزو:
قدمت دار أزياء "كينزو" لخريف 2020 فستان طويل منقط، وبطبقات مختلفة ويمتاز بقصة الكلوش الناعمة.

- رالف أند روسو:
لكي تكون الإطلالة ملفتة للأنظار هذا الخريف، قدمت دار أزياء "رالف أند روسو" فستان قصير مزين بالترتر البراق الفضي مع قصة الأكتاف المكشوفة.

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