ضبط 4 سائقين يتعاطون المخدرات فى حملة مرورية بالمنيا

نجحت حملة مرورية مكبرة بشوارع وميادين ومواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن محافظة المنيا التسع، في تحرير 3 الآف و984 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 4 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة بالمحافظة.



كانت مباحث المرور بالمحافظة تحت إشراف العميد عادل جلال مدير إدارة مرور المنيا، قد شنت حملة مرورية مكبرة تمكنت خلالها من تحرير 3 الآف و984 مخالفًة مروريًة متنوعة من بينها: سيارات ودراجات بخارية ومركبات دون لوحات معدنية وآخري دون ترخيص وضبط سيارات لمخالفتها القواعد المرورية بالتواجد في أماكن غير مرخصة للوقوف والسير عكس الإتجاة.



كما تم ضبط 4 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة بالمحافظة بعد تحليل عينة 56 سائق في إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة بالمحافظة للمواد المخدرة أثناء القيادة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.