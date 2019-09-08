ضبط 20 سلاح نارى غير مرخص و4 قضايا مخدرات بالمنيا

ضبطت أجهزة البحث الجنائي بالمنيا بالتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات، 20، قطعة سلاح ناري غير مرخصة و4 قضايا مخدرات في حملة أمنية بمراكز ومدن المحافظة التسع.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بنجاح أجهزة البحث الجنائي في ضبط 20 قطعة سلاح ناري غير مرخصة من بينها: بندقية آلية عيار 7،62 × 39 وبندقيتين خرطوش وطبنجة و16 فرد رصاص وخرطوش محلي الصنع.



كما تمكنت وحدة مباحث مكافحة المخدرات تحت إشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية من ضبط 4 قضايا مخدرات، حيث ضبطت كمية من مخدر الحشيش والهيروين قبل بيعها وترويجها.



تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.