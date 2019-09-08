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منوعات

بالفيديو.. مشاهد مرعبة للإعصار "دوريان"

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:04 ص
جريدة الدستور
وكالات
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انتشرت مجموعة من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مشاهد مرعبة للإعصار دوريان، الذي يضرب السواحل الأمريكية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار، في جزر الباهاما إلى 43 شخصًا، بحسب تقارير وسائل إعلام، بحسب قناة "إن بي سي" الأمريكية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن 35 شخصًا لقوا حتفهم في الإعصار بجزر أباكوس وثمانية ف جراند باهاما، وما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وأكد المركز الأمريكي الوطني لرصد الأعاصير، أنه على الرغم من التراجع التدريجي لقوة الإعصار، لكنه من المتوقع أن يحافظ الإعصار على قوته خلال الأيام المقبلة.

وسبب الإعصار دوريان دمارًا هائلًا في جزر الباهاما وتأهب مسؤولو الإغاثة، يوم الثلاثاء، لأزمة إنسانية بدأ نطاقها يتكشف.

وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان، ومباني مهدمة، وقوارب منقلبة، وحاويات شحن متناثرة مثل دمي اللعب، واقتلعت الجدران أو الأسقف جزئيًا في كثير من المباني التي لم تدمر بالكامل.

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