ختام مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية

اختتمت مساء اليوم السبت، فاعليات الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية باستاد النادي الإسماعيلي، بحضور رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض، نائبًا عن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسماعيلية حمدي عثمان.



وقدمت الفرق المشاركة بالمهرجان استعراضًا في ختام المهرجان، أخرجه الفنان ماهر كمال مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي ومدير المهرجان ومخرج حفلي الافتتاح والختام.



وشارك في دورة المهرجان لهذا العام 19 فرقة فنية تمثل 9 دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى 10 فرق محلية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.



وكان مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، بدأ الخميس الماضي الموافق 5 سبتمر، والذى استمر حتى 7 سبتمبر الحالي، وتضمنت الفعاليات مجموعة من العروض الفنية، حيث قدمت فرقة فلسطين عروضها الفنية منها "كوكتيل ثوري، حس أفراح بكة شعبي، فلسطين تاج على الرأس، دمي فلسطيني، ياما مويل أهوى".



كما قدمت فرقة روسيا عروضها، بالإضافة إلى عروض فرقة الأقصر التي قدمت فقرات "التحطيب، النوبي، صعيدي"، وذلك على مسرح الشيخ زايد.

