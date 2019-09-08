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مصر

7 مؤشرات تكشف كيف تحسن أداء التجارة الخارجية لمصر خلال 2019

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:36 ص
جريدة الدستور
كتبت - أميرة ممدوح
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رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من خلال العديد من المؤشرات تحسن أداء حركة التجارة الوطنية مؤخرًا، والتي أنعكست علي تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري إلي 3.38 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 4.33 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 21.9%، وجاءت أبرز تلك المؤشرات كما يلي:

- سجلت الصادرات الوطنية من الوقود ارتفاعًا إلي 667.7 مليون دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 548 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بزيادة قدرها 119.7 مليون دولار خلال عام.

- ارتفعت الصادرات من المواد الخام إلي 251.8 مليون دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 178 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بارتفاع بلغت قيمته 73.8 مليون دولار خلال عام.

- كما ارتفعت صادرات القطن الخام إلي 8.7 مليون دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 4.6 مليون دولار لنفس الشهر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4.1 مليون دولار خلال عام.

- تراجعت فاتورة استيراد الوقود خلال شهر يونيو 2019 إلي 704.9 مليون دولار مقارنة بحوالي 1.1 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2018، بانخفاض قدره 418.8 مليون دولار.

- كما انخفضت واردات السلع الاستثمارية إلي حدود 730.3 مليون دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 790.6 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بتراجع بلغت قيمته 60.3 مليون دولار.

- وانخفضت واردات السلع الاستهلاكية المعمرة إلي 390.2 مليون دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 444.7 مليون دولار لنفس الشهر من عام 2018، بانخفاض قدره 54.5 مليون دولار خلال عام.

- أيضًا سجلت الواردات من السلع الوسيطة تراجعًا من 2.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2018 إلي 2.2 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2019، بتراجع قيمته 405.3 مليون دولار خلال عام.

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