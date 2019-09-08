"العاشقون للسفر" حسب حديث الأبراج الفلكية

يعشق الكثير من الناس السفر ويعتبروه هواية مفضلة لديهم، ويجدوا فيه متعة لا توصف وفرح كبير ويغير نفسيتهم إلى الأحسن، تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد" عن الأبراج الفلكية التي تعشق السفر حول العالم.



- برج القوس:

مواليد برج القوس محب للمغامرة، والتغيير والتجديد، ولذلك نجدهم يضعون السفر من أهم أولوياتهم في الحياة، حيث يجدون في السفر حول العالم متعة وبهجة تنشر في نفوسهم الطاقة الإيجابية.



- برج الجوزاء:

مواليد برج الجوزاء يهوون الرحلات والنزهات خاصة مع أصدقائهم، يبحثوا دائمًا عن المرح، والتسلية والبهجة ويجدوها بالسفر واكتشاف الثقافات الجديدة.



- برج الدلو:

حلم مواليد برج الدلو هو إكتشاف العالم والتعرف على مختلف ثقافاته وحضاراته، هدف السفر عندهم يختلف عن باقي مواليد الأبراج العاشقة لهذه الهواية، فهو يبحث عن الثقافة والمعلومات من خلال التجربة الملموسة وليس من خلال قراءة الكتب عنها.