أندريسكو تهزم سيرينا وتحرز لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

فازت الكندية الشابة لاعبة التنس بيانكا أندريسكو على نظيرتها الشابة سيرينا وليامز 6-3 و7-5، في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس لتحرز لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى يوم السبت.



وكانت لاعبة التنس أندريسكو على قدر الصراع القوي مع سيرينا ونجت من انتفاضة مذهلة من اللاعبة الأمريكية المخضرمة في المجموعة الثانية قبل أن تفوز بالمباراة.



وألقت اللاعبة البالغ عمرها 19 عاما مضربها وسقطت أرضًا بعد ضربة ناجحة أنهت المباراة في استاد آرثر آش وأصبحت أدريكسو أول كندية تفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى في حقبة الإحتراف.



وأوقفت أندريسكو محاولة سيرينا لحصد لقبها 24 في البطولات الأربع الكبرى ومعادلة الرقم القياسي.