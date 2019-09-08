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لايف ستايل

أشهر 5 عارضات متحولات جنسيًا على مدرجات الموضة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:03 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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نشرت مجلة "هاربر بازار" أن 5 من أشهر عارضات الأزياء لعلامات تجارية وخطوط أزياء عالمية مثل: شانيل وفيكتوريا سيكريت متحولات جنسيًا، واستخدمتهم تلك الدور والعلامات التجارية كواجهة لها متحدية جميع الانتقادات والعواقب التي ستترتب على ذلك.

- فالنتينا سامبايو:
أول عارضة أزياء متحولة جنسيًا للعلامة التجارية "فيكتوريا سيكريت"، كانت حديث الصحف هذا العام، تحولت جنسيا من ولد إلى فتاه بعد عمر الـ12 عام، كانت متحدثة باسم شركة لوريال وظهرت على أغلفة أشهر المجلات مثل "إل" بنسختها الأمريكية، و"فوج" بنسختها البرازيلية و"فانتي فير" بنسختها الإيطالية.

- ثيودورا "تيدي كوينليفان":
أصبحت ثيودورا هذا العام الوجه الرسمي للعلامة التجارية "شانيل"، أول من اكتشفها هو المخرج الإبداعي لعروض دار أزياء لويس فيتون الفرنسية "نيكولاس جيسكييه"عام 2015، وتحولت من تيدي لثيودورا وهي تبلغ من العمر 16 عام، ولكنها لم تفصح عن تحولها الجنسي إلا في عام 2017، وحققت شهرة واسعة بمشاركتها في منصات عروض الأزياء لأهم الأسماء العالمية مثل "كارولينا هيريرا"، "لويس فيتون"، "جيريمي سكوت"، "ديور" و"سانت لوران".

- هانتر شيفر:
ممثلة وعارضة أزياء متحولة جنسيًا ومدافعة عن حقوق المثليين، شاركت في أهم عروض الأزياء لعديد من دور الأزياء أمثال "ديور"، "مياو ميو"، "ريك أوينز"، "ميزون مارجيلا"، و"هيلموت لانج" وغيرها، وتحولت من ولد إلى فتاه خلال دراستها الثانوية.

- إنديا مور:
عملت مور كعارضة أزياء متحولة جنسيًا منذ أن كان عمرها 15 عامًا، كان في ذلك الوقت توظيف أمثالها مخاطرة كبيرة، بدأت في العمل لدى أشهر الماركات العالمية مثل: "جوتشي وديور" وهي في سن الـ 24، وتعد من أكثر الشخصيات تاثيرًا في عام 2019، وتشارك الآن في بطولة برنامج تلفزيوني يتحدث عن المتحولين جنسيًا الذين تولوا أدوار قيادية، وكان لها تجربة تمثيلية ناجحة عام 2017 في فيلم Saturday Church.

- اندريجا بيجيك:
عارضة أزياء أسترالية من أصول بوسنية، متحولة جنسيًا، وقعت على عقد إعلانات مستحضرات تجميل، وظهرت على أغلفة العديد من المجلات، كانت تشتهر بخشونة مظهرها خاصة أنها كانت عارضة أزياء للملابس النسائية والرجالية، لأمثال جان بول جوتييه ومارك جاكوبس، لكنها صرحت عام 2013 أنها متحولة جنسيًا، وحققت شهرة واسعة بعد أن أصبحت الوجه الرسمي للعلامة التجارية الشهيرة للملابس الداخلية "بوندز".

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