الملك سلمان يصدر قرارات جديدة.. وتعيين سفير جديد لدى البحرين

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم، حزمة أوامر ملكية، شملت أعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة من منصبه بجانب تغيرات طالت مناصب أخرى.



وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية "واس " في بيان مساء اليوم عن الملك سلمان أصدر أمرا ملكيا بتعين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للطاقة، وتعين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيرًا للرياض لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.



كما قرر الملك سلمان اعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعين أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

