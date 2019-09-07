إطلالات هند صبرى فى الحفل الختامى لمهرجان فينيسيا (صور)

أشعلت النجمة التونسية، هند صبري، جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت مجموعة من الصور لها، بإطلالة أنيقة، في مهرجان "فينيسيا السينيمائي" بإيطاليا.



وتألقت هند صبري، بفستان أسود، مكشوف بدون أكمام، وتسريحة مناسبة لأجواء الحفل الختامي لمهرجان فينيسيا، حيث اختيار الفستان من استايلست المصممة ياسمين عيسى، من علامة azziandosta، وتزينت بمجوهرات المصممة نادين، وفى يديها تزينت بساعة من iwcwatchesarabia.



وعلقت "صبري"، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور "إنستجرام": "في الحفل الختامي لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76".



وكرمتها مؤسسة الصحفيات الإيطاليات المعروفة بـ starlight cinema award، حيث سلمها الجائزة البرتو باربيرا، رئيس مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، ومعها الممثل التشيلي الفريدو كاسترو، الذي يعرض فيلمه في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا.