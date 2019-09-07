فيديو.. أول ظهور لـ"حكيم" بعد تعرضه لحادث سير

نشر الفنان حكيم مقطع فيديو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كى يطمئن محبيه على صحته عقب تعرضه لحادث سير على طريق السويس، في الساعات الأولى من صباح، اليوم السبت.



وقال "حكيم" خلال الفيديو: "قدر الله وماشاء فعل عملنا حادثة بالعربية احنا كلنا بخير والسواق بس مصاب بكدمات بسيطة والحمدلله انها عدت على خير".

