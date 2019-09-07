نقيب الإعلاميين: لا نخضع لابتزاز السوشيال ميديا

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن آليات التحقق من التزام الإعلاميين بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، لا تكتفي بالشكاوى المقدمة من المشاهدين، أو تريندات السوشيال ميديا.



وأوضح خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه يوجد مرصد للأداء الإعلامي يتابع 34 قناة مصرية وغير مصرية على مدار الـ24 ساعة.



وأكد نقيب الإعلاميين، أن النقابة تجد في بعض حملات السوشيال ميديا ضد بعض المذيعين، مغالاة، مؤكدا أن النقابة لا تخضع لابتزاز السوشيال ميديا.

