300 شكوى لـ"الإعلاميين".. من بينها مذيعون اشتكوا زملاءهم

كشف الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن النقابة استقبلت قرابة الـ300 شكوى، موضحًا أن من بين الشكاوى "مذيعون اشتكوا بعضهم".



ولفت سعدة، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن أول شيء يتم التحقق ما إذا كان المذيع عضو في النقابة أو حاصل على تصريح للعمل، وفي حال المخالفة يمنع من الظهور لحين تقنين وضعه.



وأضاف: "أما إذا كان عضو وتجاوز وفقًا لميثاق الشرف ومدونة السلوك، يخضع للجان التحقيق ولو ثبت مخالفته يرفع التحقيق لمجلس التأديب الابتدائي، المشكل من 2 من نواب رئيس مجلس الدولة، ومستشار وعضو جمعية عمومية من ذوي الخبرة، وإذا صدر بحقه عقوبة، يسمح له الاستئناف أمام مجلس تأديبي استئنافي".



وأوضح أن العقوبات تبدأ بالإنذار وتصل للشطب، وبالنسبة للوسيلة الإعلامية التي تسمح لغير الأعضاء بالعمل فيها تتعرض لعقوبات تبدأ بالغرامة وتنتهي بالإغلاق.

