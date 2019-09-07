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القبلة

المحرصاوي يهنئ أبو السرور بقرار تحويل مركز السكان إلى معهد دولي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:44 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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هنأ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، المركز الدولي الإسلامي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تطويره ليصبح "معهدًا دوليًا إسلاميًا للدراسات السكانية" مع الإبقاء على المركز كوحدة ذات طابع خاص داخل المعهد.

وقال الدكتور جمال أبو السرور، مدير المعهد الدولي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، إن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر القرار بعد موافقة مجلس إدارة المعهد وتصديق مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وتصديق المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
وأوضح أبوالسرور، أن القرار نص -ولأول مرة- أن يمنح المعهد الدرجات العلمية الأكاديمية (دبلوم الدراسات العليا - ماجستير - دكتوراه) في تخصص علاج العقم والإخصاب الطبي المساعد.
جدير بالذكر أن المعهد يقوم بدور مجتمعي مهم ويبذل جهودا حثيثة في نشر الوعي المجتمعي الإيجابي في شتى المجالات وبالتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، وقد سبق وحصل على جائزة أفضل مركز بحثي على مستوى العالم من الأمم المتحدة في نيويورك في 2014، كما كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور جمال أبو السرور، مدير المعهد، في "يوم العلم"، خلال الشهر الماضي، ومنحه وسام العلوم من الطبقة الأولى.
وقدم الدكتور جمال أبو السرور، 166 بحثًا في أمراض النساء والولادة والعقم، و156 بحثًا في تنظيم الأسرة والقضايا السكانية، و51 بحثًا في قضايا الأخلاقيات البيولوجية وغيرها، وعين مديرًا للمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر منذ عام 1990، حتى الآن.

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