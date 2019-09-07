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عالم

رئيس ناسا يشكر وكالة الفضاء الهندية لمحاولتها الوصول للقمر

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:38 م
جريدة الدستور
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أعرب اليوم السبت رئيس وكالة أبحاث الطيران والفضاء الأمريكية ناسا عن الشكر للمنظمة الهندية لأبحاث الفضاء " إيسرو " وذلك على قيامها " بإلهام الأجيال "، على الرغم من الاخفاق الواضح لمهمة الوكالة لإرسال مختبر فضائى إلى القمر.
وقال جيم بريدنشتاين رئيس وكالة ناسا "استكشاف الفضاء يبرز أفضل ما بداخلنا جميعا." "حتى عندما لا تكون المهمة كما هو مخطط لها، فإن جهودنا تلهم أولئك الذين يأتون من بعدنا لمواصلة الوصول إلى النجوم."
وكانت محاولة الهند للهبوط بمختبر فضائي غير مأهول على سطح القمر قد انتهت بفشل واضح اليوم السبت، لكن المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء صاحبة هذه المحاولة ذكرت أن معظم أهداف المهمة قد تحققت وأن الجهود ستستمر في الاتصال بمختبرها الفضائى القمرى.
وانقطع الاتصال بين المختبر فيكرام والمحطة الأرضية للمنظمة الهندية لأبحاث الفضاء في مدينة بنجالور بجنوبى الهند قبل دقائق من الهبوط المقرر للمختبر القمرى في منطقة غير مستكشفة سابقًا من القمر.
وصرح كيه. سيفان رئيس المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء لقناة دوردارشان التليفزيونية الهندية الحكومية بأن جهود الاتصال بالمختبر ستستمر لمدة 14 يومًا.
وبعد ساعات من انتهاء محاولة لإنزال المختبر الفضائى بالقرب من القطب الجنوبي غير المستكشف على القمر بالفشل الواضح في وقت مبكر اليوم السبت، حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العلماء على التمسك بالتفاؤل.
وقال مودي في كلمة إلى الأمة الهندية بثها التليفزيون "لقد اقتربتم.. عليكم بالتحلى بالثبات وانظروا إلى الأمام".
وانقطع الاتصال بين المختبر القمرى فيكرام والمحطة الأرضية في مدينة بنجالورو قبل دقائق من الموعد المقرر لهبوطه على منطقة لم تستكشف من قبل من القمر في الساعات الأولى من اليوم السبت فيما كان سيعد انتصارا لبرنامج الفضاء الهندي.
وجاءت المحاولة بعد حوالي سبعة أسابيع من إطلاق مهمة القمر "تشاندرايان2" من قاعدة في جنوب الهند في 22 يوليو.

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