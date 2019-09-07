مشهد أصر أحمد زكي على تمثيله فنسيه فريق العمل داخل ثلاجة الموتى

كان الفنان الراحل أحمد زكي، من النجوم الذين يرفضون استخدام دوبلير، في أعمالهم الفنية وذلك احترامًا لجمهوره.



وكان من أصعب المشاهد التي أداها أحمد زكي، في فيلم "موعد على العشاء"، عام 1981، والذي جرى فيه وضعه في ثلاجة الموتى بعد إصرراه على تأدية المشهد بنفسه، لتأتي الفنانة سعاد حسني للتعرف على جثمانه.



وتعرضت الفنانة سعاد حسني، للإغماء فعليًا خلال تصوير المشهد الأمر الذي أدى إلى انشغال طاقم التصوير بها ولكن أحمد زكي، نسيه الجميع في الثلاجة وانشغلوا بإفاقة سعاد.



وعن تلك الفترة التي قضاها داخل الثلاجة قال أحمد زكي: "أحسست بأن أعصابي كلها تنسحب، وكأنما توقفت دقات قلبي وأنا أحاول تمثيل لقطة الموت.. وقد ضغطت على قدمي بشدة لأنبه أعصابي وأنذرها".