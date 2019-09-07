نجع بدران.. مأساة قرية تعيش فى الظلام منذ 12 عامًا

ما فائدة البصر إن لم يكن هناك شئ يستحق النظر، وما فائدة البصر إن كنت سوف ترى ظلام دامس قد يجعلك تعرك عينيك بقوة وتجري هنا وهناك لتتأكد فقط أنك مبصر.. هذه هي مأساة نجع بدران بالدير الشرقي محافظة قنا، هي قرية لم تدخلها الكهرباء ولا المياه، والسبب في ذلك أن هناك خلافا بين أهل القرية والمالك للأرض التي سيمر منها كابل الكهرباء، والذي منع منعا باتا مرور الكهرباء في أرضه برغم أن الأرض عبارة عن طريق وليست مزروعة من الأساس، وقبل بأن يعيش أهل النجع في ظلام دامس.



تسبب الظلام في العديد من الكوارث التي راح ضحيتها بعض أهل النجع، ما بين الوقوع من سلم أو إصابات لأطفال وغيرها لأهل نجع بدران، وهو الأمر الذي جعل أهل النجع يناشدون كل من يمكنهم مناشدته في هذا الأمر، دون وجود حل، وبقيت مأساتهم تتجدد يوما بعض يوم.



يقول هشام فؤاد أحمد حاصل على دبلوم تجارة وهو من سكان نجع بدران: نحن قرية تعدادها 50 بيتا، وكل بيت هو عبارة عن بيت عائلة به أربع أو خمس أسر، والطريق التي من المفترض أن يمر بها الكابل الرئيسي الذي سيغذي قريتنا بالكهرباء اسمها طريق الهواري وتبعد عن البحر بمسافة أربعة أو خمسة أمتار، وحاولنا كثيرا أن نقوم بإقناع من سيمر الكابل الرئيسي للكهرباء بأرضه، خاصة وأن الأرض لن تتضرر لأنها ليست مستخدمة لا في زراعة ولا غيره، وأيضا هي تقع بجوار سور الزراعة الخاص بهم.



القرية كلها تملك براءات لبيوتها، بمعنى أنها ليست تعد على أملاك الدولة، وأقرب عامود للكهرباء يمر عبر تلك الأرض، وما من سبيل آخر للحصول على الكهرباء، يكمل هشام: تسبب هذا الظلام في الكثير من المآسي لسكان القرية منها مثلا أنه لا يستطيع أحد أن يذاكر بشكل جيد، وبالتالي أدى إلى أن يحصل كل سكانها على مؤهلات متوسطة، والبعض الآخر لم يقتنع بجدوى التعليم والمذاكرة فلم يدخل مدرسة من الأساس.



تفاقمت هذه المشكلات بعد العديد من الكوارث التي قابلت سكان القرية يقول هشام فؤاد أحمد: كنا في بعض الإصابات التي يتعرض لها أهل النجع نحاول الاتصال بالإسعاف ولكن لا تسعفنا الهواتف التي تنفد بطارياتها، وحتى حينما نجد هاتفا فإن الإسعاف لا تعرف كيف تمر في النجع وبالتالي نتعرض للكثير من الأمور التي تفاقم الإصابات العادية.



كان نتيجة الظلام أن هاجر شباب كثيرون من أهل النجع إلى الخارج، أملا في عودتهم يحملون مبالغ تكفي لأن تنير بيوتهم بالطاقة الشمسية، ولكن حتى هذا الأمر مكلف جدا، وبعد عودتهم من غربتهم قاموا بوضع خطط للزواج، يكمل هشام: هناك بالفعل من قام بخطبة الفتيات وحين تعرف الفتيات بأن النجع ليس به كهرباء يقمن بفسخ خطبتهن.



لم يدع أهل النجع مكانا إلا وزاروه، ولا موطئ لقدم قد تفيد إلا واتبعوه، يتابع هشام: ذهبنا إلى شركة الكهرباء وحماية النيل والمحافظة والأقصر وكل مكان يمكن أن يساعدنا ولكننا لم نجد أي يد للعون، ورفضت حماية النيل التدخل وقالت إن الأمر هو خلاف وبالتالي يجب أن يحل بينكم، ولا دخل لنا في هذا الأمر، وذهب بعضنا إلى محافظ قنا السابق، وطالب ببعض الأوراق وجمعنا كل شئ ولكنه أهمل الموضوع تماما.



من ضمن المآسي التي تعرض لها هشام هو شقيقه الذي أجّل زواجه وربما يقنع نفسه بعدم جدوى الزواج في نجع ليس به كهرباء، وهو الأمر الذي تسبب له في مأساة حقيقية.



نحن نعيش مأساة حقيقية بسبب عدم وجود الكهرباء والمياه، ولولا قربنا من النيل لضاعت حيواتنا، هكذا بدأ محمد محمود عكاشة حاصل على دبلوم صنايع من أهل القرية كلامه متابعا: تصرفنا في موتور يقوم بسحب المياه من النيل ووضعنا بعض الخزانات على أسطح البيوت ونقوم بملئها مرة بعد مرة، وهكذا تصرفنا في مشكلة المياه، ولكن ماذا نفعل في مشكلة عدم تواجد الكهرباء.



وأضاف عكاشة: نقوم بشرب المياه ساخنة، ومرة تعرضت بنت شقيقتي للدغة عقرب ولم نعرف كيف نعالجها وكادت تضيع منا، نحن عائلة مكونة من 5 أسر، ونعاني أشد المعاناة، وتخيل أن هذه المعاناة في عام 2019، وبالتالي نحن محرومون أيضا من كل ما يتمتع به العالم من تكنولوجيا، وذهبنا لشيخ البلد وللمسئولين، حتى وصلنا لمرحلة يأس فقمنا بشكوتهم، حتى أقسام الشرطة قالوا لا يصح أن نتدخل، ولا بد من موافقة من سيمر كابل الكهرباء في أرضهم، وقمنا بالسير في كل طريق في نهايته نهاية لمأساتنا، ولكن كل الطرق كانت تؤدي إلى مزيد من الأضرار، والكل يقابلنا بنفس الوجه.



بنبرة كلها حزن كان عكاشة يحكي، بنبرة قاسية أكمل: ولك أن تعرف أن كابل الكهرباء يمر بنفس الطريق في جميع القري، وهذا ما يوجعنا، نحن نحتاج لتدخل حقيقي لان حياتنا ليست حياة على الإطلاق، ويموت بعضنا. ولك أن تعرف أننا لا نملك أي بدائل للعيش في منطقة أخرى، خاصة وأننا دفعنا كل ما نملك في بيوتنا التي بنيناها في النجع.



أما عن كيف ترى النساء هذا الأمر، فقالت كوثر رضوان ممرضة في وحدة الترامسة القريبة من النجع: أنا في الظلام ولدي بنتان يحتاجان إلى علاج بسبب نقص الكالسيوم، وانا الأكثر تضررا في عدم وجود الكهرباء والذي تسبب بدوره في عدم وجود ثلاجة تحفظ علاج بناتي، وغيرها.



ذكرت كوثر أن النجع يعيش مأساة حقيقية خاصة وأن المياه الملوثة غير المكررة تصيب الكثيرين بالفشل الكلوي وفيروس بي الوبائي، وتابعت: جيراني مرضى بالسكر أيضا، ولا يجدون وسيلة لحفظ الأنسولين وكل شئ يفسد وبالتالي نعيش في مأساة كبيرة، وحياتنا معرضة للخطر في كل وقت، ونحن نقوم بجلب المياه الملوثة وبالتالي تتسبب في فيروس بي الكبدي، والفشل الكلوي وكل شئ، نحن لا نعيش حياة آدمية ولا نعرف ما الحل، أتمنى أن تصل الكهرباء حتى ينتهي ذلك الكابوس.



وفي النهاية قال ثلاثتهم: نرجوا أن ينظر إلينا الرئيس السيسي بعين الرحمة، نعرف أنه أب لكل المصريين، ونحتاج منه التدخل حتى يوقف ذلك العبث الذي يقتلنا يوميا.