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عالم

مقتل عضو في منظمة بدر الشيعية شمال بغداد

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:30 م
جريدة الدستور
وكالات
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أفاد مصدر في الحشد العشائري مساء اليوم السبت بمقتل أحد أعضاء منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري إثر انفجار عبوة ناسفة جنوبي سامراء 120 كيلومترا شمال بغداد.
وقال المصدر إن "أحد أعضاء منظمة بدر قتل مساء اليوم بانفجار عبوة ناسفة على سيارته بالقرب من ناحية يثرب 20 كيلومترا جنوبي سامراء".
وأضاف أن "القتيل كان عائدا إلى مقره بعد حضوره مؤتمرا أمنيا للمنظمة والحشد الشعبي عقد في قضاء بلد 40 كيلومترا جنوبي سامراء واستمر حتى المساء، موضحا أن قوة مشتركة من الحشد الشعبي وقيادة عمليات سامراء توجهت إلى محل الحادث وشرعت بعملية دهم وتفتيش بحثا عن الفاعلين".
ولا تزال المناطق الجنوبية الشرقية من محافظة صلاح الدين تشهد تواجدا للعشرات من عناصر تنظيم داعش باتجاه المناطق المحاذية لمحافظة ديالى، ولم تتمكن القوات العراقية من تطهيرها حتى الآن بالرغم من الهجمات العديدة التي شنتها للقضاء عليهم.

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