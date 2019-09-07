الأحد 08 سبتمبر 2019 الموافق 09 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يدعم "فترة انتقالية آمنة" في السودان

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:23 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
عبير سليم
طباعة
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن دعمه للاستقرار والسلام في السودان ومساعدته لتجاوز تحدياته الاقتصادية خلال "فترة انتقالية آمنة".

وقال بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني، إن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، التقى اليوم، جان ميشيل ديموند رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان.

وأشار البيان إلى أن ديموند "أبلغ رئيس المجلس السيادة دعم الاتحاد الأوروبي لفترة انتقالية آمنة تقود إلى سودان ديمقراطي ومزدهر".

وأشار بقوله إلى:"التغييرات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها السودان، والتي قادت الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ قرار بإلغاء تعليق عضوية السودان".

وقرر الاتحاد الإفريقي، أمس الجمعة، رفع تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته، غداة تشكيل حكومة جديدة، برئاسة الاقتصادي عبد الله حمدوك.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

براءة "بديع" وآخرين من قتل شخص في "اقتحام الحدود"

منذ حوالي 13 ساعة

سفير القاهرة بالمغرب يكشف تفاصيل وفاة عالم النووي المصري

منذ حوالي 21 ساعة

رسميًا.. أسعار وأماكن الطروحات الجديدة للأراضى والوحدات السكنية بجميع المدن

منذ حوالي 3 ساعات

ماذا قال أحمد موسى عن وفاة عبدالله مرسي؟

ads

الصور

image description

مباراة منتخب مصر الأوليمبى والسعودية الودية

image description

بالصور .. كلبش 3 ولمس أكتاف وبركة تحصد جوائز قومي حقوق الإنسان

image description

عزاء والد الشاعر تامر حسين

image description

مصطفى حجاج وكريم محسن وساندى بحفل نادى حلوان

image description

"مستقبل وطن" بالسويس يواصل معرض المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة (صور)

الأكثر قراءة

«وصلة هزار» تنتهي بقتل الزوج في العمرانية

ماذا قال أحمد موسى عن وفاة عبدالله مرسي؟

بالصور.. حكيم يتعرض لحادث مروع

"90 دقيقة" يكشف دور الأردني "هاني دنديس" في الحرب على الناشرين المصريين

أيام زمان

مشهد أصر أحمد زكي على تمثيله فنسيه فريق العمل داخل ثلاجة الموتى

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فؤاد المهندس

تعرف على قصة سناء جميل مع "مجنون" هرب من الخانكة

الصحة

دراسة جديدة تكشف علاقة الصداع بالخرف

العلماء يوجهون كريات الدم الحمراء بأشعة الليزر

اكتشاف التأثير السلبي للتدخين على النوم

دراسة جديدة تربط بين الإجهاد والمرض النفسي

الرئيس نيوز

عزل وزير.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

أحمد موسى يتوعد الإخوان بمفاجأة مدوية خلال ساعات

طوارئ في أسوان بعد اكتشاف 7 حالات إصابة بـ"الملاريا"

بالصور: استخراج "ملاعق وشِوك" من أمعاء مريض في المنصورة

منوعات

عرض مجموعة من الأدوات الفلكية الأثرية بالمتحف الإسلامي

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. غداً

مطعم يقدم وجبات من الحشرات فقط.. والسبب؟

نبات مبتكر يشكل ثورة في عالم الإضاءة

كشكول

انتهاء التنسيق الأثنين.. طلاب الأزهر يشتكون من تأخر الحصول على شهادة الثانوية

النزول بتنسيق التعليم الفني 10 درجات بالغربية

تعرف على الامتحانات الشفوية لطلاب الدراسات العليا بالأزهر لعام 2020

تعرف على شروط القبول بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر

إسلام سياسي

جبهة مورو "المسلحة" تبدأ بتسريح مقاتليها فى الفلبين

الشرطة العراقية: سقوط جرحى بانفجارعبوة ناسفة وسط بغداد

الجيش الوطني الليبي: تدمير آليات لميليشا الوفاق في طرابلس

وكالة الأنباء سعودية: قطر تحتضن الإخوان وداعش


زيت وسكر

ماذا قال الرئيس عن مشروعات الصرف الصحى بالصعيد؟

سيارات متنقلة لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

استغاثة جماعية لمعلمات الأقصر ضد قرار مد الإنتداب

اكتشاف طبي جديد حيرجعك شباب.. التفاصيل!

مقالات الرأي
ماجد حبته
شهيد الـ«Cialis» والمخدرات!
د. منى حلمى
الأشياء المشتركة بين ممارسة «الكتابة» وممارسة «الحب»
بسنت حسن
سقوط الاتحاد السوفيتي
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
المزيد

الثقافة

"عاصفة في الجنة".. ترجمة جديدة لـ"ستيفان زفايغ" عن دار تبارك

"الإرهاب الجديد".. كتاب جديد عن دار النخبة لخالد كاظم أبو دوح

آخرها "1919".. أشهر الأعمال الأدبية التى خطفت أعين مخرجى السينما المصرية

من "الفيل الأزرق" لـ"1919".. شخصيات أحمد مراد تضئ السينما المصرية

صفحتنا ع الفيس بوك