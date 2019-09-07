الاتحاد الأوروبي يدعم "فترة انتقالية آمنة" في السودان

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن دعمه للاستقرار والسلام في السودان ومساعدته لتجاوز تحدياته الاقتصادية خلال "فترة انتقالية آمنة".



وقال بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني، إن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، التقى اليوم، جان ميشيل ديموند رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان.



وأشار البيان إلى أن ديموند "أبلغ رئيس المجلس السيادة دعم الاتحاد الأوروبي لفترة انتقالية آمنة تقود إلى سودان ديمقراطي ومزدهر".



وأشار بقوله إلى:"التغييرات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها السودان، والتي قادت الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ قرار بإلغاء تعليق عضوية السودان".



وقرر الاتحاد الإفريقي، أمس الجمعة، رفع تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته، غداة تشكيل حكومة جديدة، برئاسة الاقتصادي عبد الله حمدوك.