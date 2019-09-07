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رياضة

البرتغال تحقق فوزها الأول في صربيا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:21 م
جريدة الدستور
وكالات
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حققت البرتغال فوزها الأول في تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم، السبت على مضيفها المنتخب الصربي 4-2 ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية.
تناوب على تسجيل أهداف بطلة اوروبا 2016 وليام كارفاليو (42)، وغونسالو غيديش (58)، والقائد كريستيانو رونالدو (80) وبرناردو سيلفا (86)، فيما سجل لصربيا المدافع نيكولا ميلينكوفيتش (68) والكسندر ميتروفيتش (85).
ورفع المنتخب البرتغالي الذي يحل ضيفا على ليتوانيا الثلاثاء رصيده في المركز الثاني في مجموعته إلى 5 نقاط من فوز وتعادلين، وبات يتأخر بفارق 8 نقاط عن نظيره الاوكراني المتصدر مع 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل.
وحافظت البرتغال على سجلها خاليا من الخسارة للمباراة العاشرة في مختلف المسابقات (5 انتصارات ومثلها تعادلات).
وابقى مدرب البرتغال فرناندو سانتوس الموهبة الصاعدة جواو فيليكس الذي انتقل هذا الصيف من بنفيكا الى أتلتيكو مدريد الاسباني مقابل صفقة خيالية بلغت 126 مليون يورو، على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع به بدلا من غيديش في الدقيقة 70.
وفي مجريات المباراة، افتتح الضيوف التسجيل بعد كرة عرضة طويلة من برونو فرنانديس تطاول لها وسط ريال بيتيس الاسباني كارفاليو مستفيدا من حالة ضياع في دفاع اصحاب الارض وتدخل خاطىء من الحارس ماركو دميتروفيتش، ليودعها الشباك امام ناظري القائد رونالدو (42).
وضاعف أبطال النسخة الاولى من دوري الامم الاوروبية النتيجة في الشوط الثاني بعد لعبة جماعية رائعة بدأها برناردو سيلفا منه الى رونالدو فبرونو فرنانديس الذي مرر على الجهة اليسرى إلى مهاجم فالنسيا الاسباني غونسالو غيديش، فراوغ نيكولا ماكسيموفيتش وسدد في الشباك (58).
وقلص اصحاب الارض النتيجة بعد ركنية من الجهة اليسرى نفذها لاعب اياكس أمستردام الهولندي دوشان تاديتش وحولها ميلينكوفيتش الهارب من رقابة دانيل بيريرا رأسية قوية الى شباك الحارس روي باتريسيو الذي لم يحرك ساكنا (68).
وأبى رونالدو مغادرة الملعب قبل أن يسجل هدف الحسم، مستفيدا من كرة من برونو سيلفا في عمق الدفاع الصربي تسارع لها نجم يوفنتوس ولكزها في الشباك فور خروج الحارس لملاقاته (80).
ورفع رونالدو رصيده إلى 89 هدفا بقميص منتخب "سيليساو".
وفي خضم الهجمات سجلت صربيا هدفا ثانيا بفضل ميتروفيتش من تسديدة صاروخية (85)، قبل أن ترد البرتغال بعد دقيقة بهدف رابع عبر برناردو سيلفا من تسديدة أرضية زاحفة (86).

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